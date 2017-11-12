В Мариинском театре массово отравились сотрудники

В Мариинском театре Санкт-Петербурга – массовое отравление сотрудников. Надзорные органы начали санитарное расследование.

По данным Роспотребнадзора, в Боткинскую боьницу Питера были госпитализированы 7 человек, а всего врачебная помощь понадобилась 12 сотрудникам театра. Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что пострадали 17 человек. Также известно, что один из сотрудников Мариинки находился в реанимации, но на данный момент он уже переведен в отделение.

Причиной массового отравления могла стать еда из служебной столовой в помещении новой сцены театра. По данным СМИ, как и другие точки в театре, ее обслуживает крупный ресторанный холдинг Ginza Project.

В администрации Мариинского театра рассказали, что со вчерашнего дня все столовые проверяют эксперты и медики, однако пока своих заключений они не предоставили.

В управлении Роспотребнадзора заявили, что сейчас состояние всех пострадавших оценено как удовлетворительное, причина отравления устанавливается.