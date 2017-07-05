На подмосковном предприятии два человека отравились насмерть, еще двое – в реанимации

Двое сотрудников подмосковного предприятия погибли, еще две были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии после отравления не установленным пока веществом.

Как сообщает региональное министерство здравоохранения, ЧП произошло в воскресенье на заводе «Моссельпром». Двое рабочих скончались на территории предприятия. Еще двух доставили в Раменскую больницу и определили в реанимационное отделение. Их состояние специалисты оценили как крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за их жизнь.

Как именно пострадали люди, пока не известно. По предварительной информации, причиной отравления людей стал аммиак. Напомним, в молдавском лагере «Чайка» спустя три дня после начала смены отравились 25 отдыхавших в нем детей. Дальнейшее проживание детворы в этом детском центре пока под вопросом.