В Новосибирске подростки отравились курительными смесями

15 июля в Новосибирске четверо подростков были доставлены в больницу с отравлением курительными смесями.

Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, младшему из детей всего 10 лет. Старшему из подростков по данным СМИ 16 лет. У всех отравившихся симптомы, характерные для отравления курительными смесями.

Сегодня днем пострадавших доставили в больницу из Кировского района города. По данным источников, один из подростков пострадал сильнее, а состояние трех его товарищей медики оценивают как средне тяжелое.

СМИ также сообщают, что полиция устанавливает обстоятельства, при которых пострадали ребята.

Напомним, в Липецке нашли двух подростков, которые в минувшую пятницу, 13 июля, сбежали с территории детского оздоровительного лагеря. Беглецы живы и здоровы, подробности инцидента не разглашаются.