На Кубани нашли двух потерявшихся в лесу подростков

На Кубани двое мальчишек 14-ти и 16-ти лет, которые сутки провели в лесу, были благополучно спасены.

Более 80 профессиональных спасателей, казаков, волонтеров и полицейских сутки искали двух подростков, которые заблудились в лесу в Абинском районе неподалеку от хутора Сосновая роща. Мальчишки, которые приходятся друг другу двоюродными братьями, приехали туда отдыхать с отцом одного из них.

26 мая с разрешения мужчины подростки ушли в лес погулять, но заблудились и не сумели выбраться самостоятельно. Спустя несколько часов, около 9 вечера, один из них дозвонился по телефону в службу спасания, но связь прервалась, и понять где именно находятся пропавшие дети, не получилось. В то же время приехавший с детьми мужчина обратился за помощью в полицию.

Искали детей правоохранители и добровольцы сразу из двух районов – Абинского и Крымского. Наконец сегодня днем в региональном управлении МЧС подтвердили, что мальчики спасены – их нашел в лесу волонтер. Также известно, что подростки физически не пострадали, помощь медиков им не нужна.