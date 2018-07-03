Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери отравились «Новичком»

Двое британских подданных, которые были госпитализированы в критическом состоянии из дома в английском Эймсбери, отравились «Новичком». Об этом заявил Нил Базу, возглавляющий контртеррористический отдел Скотленд-Ярда.

По словам Базу, следователи получили заключение из лаборатории в Портон-Даун, которое подтвердило идентичность нервно-паралитического вещества из Эймсбери «Новичку», которым в начале марта отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Были ли обе субстанции из одной партии, неизвестно.

Пока что следствие не нашло в биографиях и прошлом жертв данных, которые могли бы стать мотивом для преступления. Также пока нет сведений, которые позволяли бы связать два отравления, однако связь этих инцидентов отрабатывается как одна из версий, рассказал Нил Базу. При этом он подчеркнул, что следователи не делают никаких предположений до появления фактов. Сейчас расследованием занимаются более сотни следователей и сотрудников Скотленд-Ярда, помогают им полицейские графства Уилтшир.

Кроме того, британские медицинские службы уже заявили, что опасность заражения для жителей городка, в котором произошел инцидент, минимальна. В профилактических целях там посоветовали гражданам, которые все же опасаются за свое здоровье, постирать одежду и продезинфицировать свои вещи.

Напомним, вчера стало известно о том, что 30 июня из собственного дома в больницу Солсбери доставили мужчину и женщину в крайне тяжелом состоянии с симптомами отправления. Сначала специалисты считали, что пострадавшие отравились грязными наркотиками, однако у них стали проявляться симптомы, сходные с симптомами Скрипалей. Поэтому образцы для проведения анализов отправили в военную лабораторию в Портон-Даун.

Имена пострадавших в полиции не сообщают, однако это сделали некоторые британские издания. По их сведениям, это Чарльз Роули и Дон Стерджис, 45-ти и 44-х лет соответственно. Известно, что сначала стало плохо женщине, а через несколько часов в больницу доставили и мужчину.

Вчера сообщалось, что из-за инцидента в Эймсбери в Лондоне дважды собирался правительственный чрезвычайный комитет.