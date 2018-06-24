В Великобритании неподалеку от Солсбери двух человек госпитализировали с неизвестным отравлением

В полиции английского графства Уилтшир сообщили о новом инциденте в округе Солсбери. В соседнем городке Эймсбери в своем собственном доме были найдены без сознания два человека. Сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что мужчину и женщину примерно сорока лет нашли в одном из домов города и доставили в больницу Солсбери. Медики оценили их состояние как критическое. Первоначально считалось, что пострадавшие отравились тяжелыми наркотиками, приняв героин либо кокаин. Однако сейчас в полиции говорят об отравлении «неизвестным веществом». Эксперты уже проводят исследования, которые помогут установить, чем именно отравились люди.

Полиция предприняла некоторые дополнительные меры по обеспечению безопасности. Места, где могли побывать отравившаяся пара, были оцеплены, а местных жителей предупредили о необходимости быть осторожнее. Также людей попросили сообщать о появлении наркоторговцев.

Официально речь об отравлении пока не идет, однако полиция начала расследование инцидента.

Напомним, 4 марта в Солсбери не установленным веществом отравили Сергея и Юлию Скрипалей. Это преступление вызвало громкий международный скандал, поскольку Британия заявила о применении химического оружия на своей территории и возложила ответственность за это на Россию. Однако в Кремле решительно отвергли все обвинения в какой-либо причастности к инциденту.