В Солсбери проведут ребрендинг для привлечения туристов

Чтобы улучшить имидж печально известного города у туристов и местных жителей, власти графства Уилтшир прибегли к помощи профессиональных консультантов.

Как сообщила The Gardian, в связи с мартовским и июньским инцидентами в Солсбери и Эймсбери в округе значительно сократился туристический наплыв – по оценкам властей, в городе побывало на 17% меньше любителей достопримечательностей, чем годом ранее. На уменьшение турпотока пожаловались не только в соборе Солсбери, но и в местном музее и театре.

При этом власти заявляют, что все места, которые были связаны с отравлением Скрипалей, а также британской пары Стерджес и Роули, уже обеззаражены и абсолютно не опасны для посещения. Чиновники надеются, что привлеченные к делу консультанты, которые сейчас стараются «попасть под кожу Солсбери», смогут существенно улучшить ситуацию.

Пока что известно, что к рождественским каникулам в Солсбери снова заработают ресторан Zizzi и паб Mill. Также власти города собираются устроить на Рождество литературный фестиваль и открыть каток, а также провести ярмарку. Эти мероприятия должны стать первыми шагами к туристическому возрождению городка.