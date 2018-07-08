ОЗХО подтвердило идентичность ядов в Солсбери и Эймсбери

Организация передаст полный отчет о своем расследовании всем странам, которые в нее входят. В этом отчете указана формула токсина и его название.

Как сообщили в МИД Великобритании, эксперты Организации по запрещению химоружия полностью подтвердили выводы лаборатории Портон-Даун и установили, что апрельское отравление Скрипалей и полицейского в Солсбери, а также британской пары в Эймсбери произошли по вине одного и того же ОВ.

Однако в ОЗХО не смогли установить, принадлежало ли использованное химоружие к одной либо разным партиям в силу состояния отобранных образцов. Однако в организации говорят, что токсин использовался в высокой концентрации: остатки вещества из флакона, найденного в доме Чарльза Роули, содержат лишь 2-3 проценты примесей, а нервно-паралитический компонент составляет 97% - 98%.

В своем заявлении МИД Соединенного Королевства еще раз заявили о «безрассудстве» России и ее «неуважении к общественной безопасности».

Напомним, после отравления 4 апреля этого года двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Лондон обвинил Россию в организации этого преступления. В Москве категорически отвергли все обвинения и предложили Британии провести совместное расследование, однако согласия на это не получили. В июне в соседнем городке Эймсбери отравились англичане Дон Стерджес и Чарльз Роули, которые якобы нашли флакон с остатками ОВ.