СМИ: британская полиция установила личности подозреваемых в покушении на Скрипалей

Скотланд-Ярд установил личности двух человек, которые подозреваютсяв покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом, ссылаясь на собственные источники в британской полиции, сообщила The Sun.

По данным полиции, оба подозреваемых покинули Британию в течение суток после инцидента в Солсбери. Имена подозреваемых в отравлении источники не называют, но выражают мнение, что они были «связаны с Россией». Стражи порядка говорят, что их главная цель – привлечь виновных к уголовной ответственности. Однако считают, что сделать это будет крайне сложно: по их данным, злоумышленники могут находиться на российской территории.

Напомним, 4 марта в городке Солсбери на скамье в парке были найдены без сознания бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские эксперты заявили, что они были отравлены боевым веществом нервно-паралитического действия «Новичок». Британия обвинила Россию в применении химоружия на своей территории, однако отказалась представить российской стороне какие-либо доказательства, или начать совместное расследование инцидента. Москва категорически опровергла все обвинения.

После длительного лечения отец и дочь Скрипали благополучно выписались из больницы.