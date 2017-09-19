На Суматре 180 человек стали жертвами крушения речного парома

Число жертв крушения парома на Суматре в Индонезии выросло до 180 человек. Как сообщили в поисковом спасательном агентстве страны, именно столько человек на данный момент названы пропавшими без вести. Два пассажира парома погибли, еще шестнадцать были спасены.

Несчастье произошло 19 июня на озере Тоба – крупнейшем в мире вулканическом водоеме планеты. Оно лежит в жерле потухшего древнего вулкана в Северной Суматре. Знаменитый водоем многие годы остается местом паломничества тысяч туристов. Однако власти сообщают, что затонувшее судно не было туристическим, данных о том, что на его борту были гости из других стран, нет.

Причины катастрофы пока не установлены. Однако по некоторым данным, судно возможно не имело лицензии на перевозку пассажиров.

Сейчас на Суматре продолжаются спасательные работы, в которых участвуют более 350 человек. Но спасатели говорят, что шансы найти потерпевших крушение живыми у них минимальны.