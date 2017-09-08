МЖД опровергла сообщения о столкновении электричек в Подмосковье

Московская железная дорога опровергла информацию СМИ о том, что в Подмосковье столкнулись две электрички. Сбой в графике движения произошел из-за технической остановки, он уже ликвидирован, рассказали в компании.

По данным МЖД, на перегоне Нахабино – Павшино (Рижское направление) сегодня около 8 утра по техническим причинам внезапно остановилась электричка, которая следовала в столицу. Чтобы убрать ее с путей, было принято решение использовать пригородный поезд, следовавший за остановившимся составом. Однако во время маневров сломалась сцепка, железнодорожникам пришлось пригнать маневровый тепловоз. С его помощью застопорившие движение составы были убраны с перегона.

Спустя два с половиной часа движение по перегону в сторону Москвы было восстановлено, диспетчеры занялись устранением опозданий поездов. В обратную от столицы все составы двигались по своему расписанию без опозданий, отметили в МЖД. Информацию о якобы столкновении двух электричек, которая разошлась в соцсетях и появилась в некоторых СМИ, в администрации дороги назвали ложной.