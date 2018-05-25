Московская полиция опровергла информацию о захвате заложников в Люблино

Полиция Москвы опровергла информацию о захвате заложников в районе Люблино.

Ранее некоторые СМИ, сославшись на источники в экстренных службах и каналы Telegram, рассказали, что якобы на улицах Люблино видели мужчину с мачете, который захватил в заложники двух людей и заперся с ними в квартире дома на улице Маршала Кожедуба. Сообщалось также, что злоумышленник не пускает в квартиру спасателей, которые приехали по вызову, и угрожает им оружием. Однако в столичном главке МВД эту информацию опровергли, назвав сообщения в СМИ ложными.

Напомним, в конце мая в одном из домов на улице Молостовых в Москве 57-летний мужчина захватил в заложники соседей по коммуналке. Тогда злоумышленник застрелил мужчину – соседа и попытался покончить с собой. Женщину и ребенка освободил спецназ. Доставленный в больницу, а позже арестованный убийца заявил, что стал жертвой «черных» риэлторов, а соседи пытались выкинуть его из квартиры на улицу.