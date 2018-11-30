В Миссисипи четыре человека убиты при захвате заложников

В американском городе Клинтон мужчина захватил нескольких человек и силой удерживал их в жилом доме порядка 12 часов. Американские СМИ сообщают, что заложниками стали члены семьи, однако их количество не уточняется.

При попытке стражей порядка задержать злоумышленника последний убил четырёх заложников. Полиции удалось освободить детей за несколько часов до завершения конфликта. По неподтверждённой информации, причиной трагического инцидента стал конфликт на бытовой почве. Преступник не погиб и взят под стражу органами правопорядка.

Напомним, что последний раз в захват заложников в США произошёл в августе. Преступник захватил супермаркет при попытке скрыться от полиции. В результате погибла женщина.