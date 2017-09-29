Мужчина, захвативший заложников в Москве, находится в реанимации

Мужчина, который вечером 24 мая в Москве захватил в заложники семью с ребенком, остается в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом СМИ сообщили в справочной службе клинической больницы имени Филатова в Москве.

Напомним, в доме на улице Молостовых 48-летний мужчина, который предположительно был пьян, захватил в заложники своих соседей – мужчину, женщину и ребенка. Чтобы обезвредить злоумышленника, спецназ Росгвардии предпринял штурм квартиры. При задержании подозреваемый ударил себя ножом, с ранением его доставили в больницу. Мужчина – заложник на момент штурма уже был мертв, его тело нашли на месте происшествия, его жена и ребенок не пострадали.

По предварительным данным, причиной трагедии мог быть имущественный конфликт. Дело в том, что сын злоумышленника продал половину квартиры посторонним людям, новые соседи якобы пытались полностью выселить его отца с этой жилплощади. При этом сам мужчина на страничке в соцсети утверждал, что он стал жертвой махинаций черных риелторов, обращался за помощью к правоохранителям, но не получил ее.

В СУ следственного комитета по Москве сообщили, что по факту убийства и захвата заложников в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.