Потерявшемуся «картонному Хавьеру» помогли екатеринбургские полицейские

Потерявшегося в Екатеринбурге «картонного Хавьера» местные полицейские не только приветили на ночь, но и помогли вернуться к своим друзьям.

Болельщик из Мексики, ставший настоящей звездой ЧМ благодаря перипетиям поездки в Россию, потерялся в ночь на 27 июня в Екатеринбурге. Как позже рассказал сам мексиканец, вечером они с друзьями выпивал в одном из баров. Ночью, выйдя на улицу, он отстал от компании и потерялся. При этом мужчина забыл название своей гостиницы, а документов при нем не было.

Хавьеру пришлось побродить по улицам, пока он не встретил полицейских, которых и попросил о помощи. В результате несколько часов он провел в полицейском участке. Стражи порядка стали расспрашивать его, пытаясь понять, кто же их ночной гость, а потом узнали в заблудившемся бедолаге героя интернет-публикаций. Чтобы больше не терялся, утром они помогли Хавьеру вернуться к друзьям.

Рассказывая о своих приключениях журналистам, Хавьер подчеркнул, что полицейские были очень доброжелательными и отнеслись нему с пониманием.

Мексиканец Хавьер прославился после того, как компания его приятелей привезла в Россию его картонный портрет в полный рост – подруга не отпустила мужчину на мундиаль. Поэтому друзья везде «водили» его картонную копию с собой, даже угощали пивом и знакомили с девушками. История попала в СМИ, портрет Хавьера с надписью «Моя старушка не пустила меня» стал популярным в Сети. В результате девушка сдалась, и мужчина смог присоединиться к своим друзьям, успев на матч мексиканской сборной с Южной Кореей в Ростове-на-Дону.

Теперь он приехал в Екатеринбург болеть за своих и уже заявил, что Мексика обязательно обыграет Швецию в сегодняшнем матче.