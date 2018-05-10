Под Сочи ищут в горах заблудившегося 13-летнего туриста

На склонах горы Фишт под Сочи спасатели и кинологи ищут 13-летнего туриста, который отстал от своей группы и потерялся.

ЧП произошло вечером 3 июля в окрестностях заброшенного села Бабук-Аул. Организованная детская туристическая группа, в состав которой входил подросток, совершала спуск с Фишта к морю. Примерно в семь вечера в группе заметили отсутствие парня, спустя некоторое время об этом сообщили в МЧС.

На поиски подростка в горы выехали не только бойцы местного поисково-спасательного отряда, но и кинологи, а также сотрудники Кубань-СПАС. Поскольку спуск проводился по популярному туристическому маршруту, спасатели отрабатывают версию, что мальчишка мог «прибиться» к другой тургруппе.

Утром 4 июля стало известно, что детская группа, с которой произошло ЧП в горах, не была зарегистрирована в МЧС.

Спасательная операция продолжается. Сейчас в ней участвует уже более 30 специалистов спасательных подразделений.