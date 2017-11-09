В горах под Сочи насмерть разбился турист

В день Победы в районе Красной Поляны под Сочи двое мужчин сорвались со скалы. В результате один из них скончался, не приходя в сознание.

О том, что в горах пострадали люди, сотрудник горного курорта «Горки Город» сообщил в МЧС около трех часов пополудни 9 мая. Он нашел пострадавших в лесу у подножия крутого склона. Один из пострадавших, 33-летний житель Сочи, получил тяжелые травмы – перелом позвоночника и черепно-мозговую травму. Медики и спасатели пытались оказать ему помощь на месте, проводили реанимационные мероприятия. Однако все усилия оказались тщетными. Раненый скончался, не приходя в сознание. Его тело спустили на носилках к автомобилю спасателей, а позже передали следственным органам.

Что касается второго туриста, его состояние оказалось намного легче. Помощь ему оказали на месте, госпитализация не потребовалась. Спасатели сообщают, что приятели поднимались в горы по той части местности, где был запрещен проход. Все необходимые предупреждающие знаки работники горного курорта выставили.

По факту трагедии следственный комитет начал доследственную проверку. Назначено проведение необходимых экспертиз.