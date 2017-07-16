В Туапсе в водостоке утонул маленький ребенок

Во время сильного ливня в Туапсе (Краснодарский край) в водостоке захлебнулся маленький ребенок.

По информации следственного комитета, 15 июля отец переходил через дорогу, держа мальчика на руках. Внезапно он поскользнулся и упал, выпустив малыша из рук. Ребенка отнесло в расположенный неподалеку водосток. Когда мальчика достали из воды, у него уже не было признаков жизни.

Некоторые СМИ сообщают, что во время трагедии 43-летний мужчина был нетрезв.

Региональный СК сообщил, что уже начата доследственная проверка обстоятельств, при которых погиб малолетний ребенок. Назначена судебно-медицинская экспертиза, призванная установить точную причину его смерти.

Напомним, после 10 дней поисков в горах под Сочи было найдено тело 13-летнего подростка, отставшего от своей тургруппы на горе Фишт. Предположительно, юный турист сорвался со скалы. Мальчика, пропавшего поздно вечером 3 июля в районе Бабук-аула, искали более тысячи спасателей и волонтеров. Детская группа, в составе которой погибший подросток отправился в поход, не была зарегистрирована у спасателей.