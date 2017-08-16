Воздушные шарики выпускников оставили жителей Якутска без света

Воздушные шарики якутских выпускников оставили без света больше 30 тысяч человек. Об этом сообщили в компании «Якутскэнерго».

Традиция выпускников школ запускать воздушные шары обернулась для столицы Якутии масштабным обесточиванием города. На магистральных линиях сработала автоматическая защита, в результате чего электричество отключилось в домах более 33 тысяч горожан – а это каждый десятый житель Якутска. Отключения произошли сразу в нескольких районах города.

Аварийные бригады, которые оперативно выехали устранять повреждения, нашли запутавшиеся в проводах остатки гелиевых шаров с ленточками из фольги. Они замкнули линию, поэтому и сработала защита.

В компании говорят, что «выпускную» аварию ликвидировали за 12 минут.

Ранее сообщалось, что 27 июня в Петропавловске-Камчатском из-за аварии котла на местной ТЭЦ на несколько часов остались без света около 100 тысяч человек.