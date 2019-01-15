Экологи призывают выпускников школ не выпускать воздушные шары и «китайские фонарики» в небо

Воздушные шары и «китайские фонарики» приносят непоправимый вред птицам и животным, по этой причине экологи призывают выпускников не выпускать их в небо.

В наступивший период у животных появились детёныши, которые могут попробовать шарик из латекса в пищу. Закупорив пищевод, они подвергают свою жизнь опасности. Также загрязняется окружающая среда - шарики и фонарики, подхваченные ветром, летят на большие расстояния, покрывая огромные территории. Воздушные фонарики обычно сгорают, но иногда приводят к пожарам. По этой причине постановлением номер 113 правительства РФ от 17.02.2014 года запрещено использование по назначению горящих небесных фонариков. В природных условиях шарик из латекса разлагается 4 года, да и то не полностью, загрязняя ландшафты, на которые он попадает. Немалую опасность таят в себе и светошары, а точнее батарейки, которые в них используются. Магний, кадмий, ртуть, свинец, никель, цинк и олово, входящие в состав батареек, при распаде и попадании в почву и воду из улетевших фонариков приносят непоправимый вред здоровью и окружающей природе. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отказался от применения воздушных шаров на время торжеств по случаю Дня города.