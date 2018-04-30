«Не уступил»: В Новосибирске Toyota врезалась в машину ДПС

Столкновение привело к существенным повреждениям у обоих авто.

У Toyota оказалась полностью разбита передняя сторона с капотом и бампером, а также фарами и радиаторной решёткой. Машина ДПС получила повреждения в районе двери и крыла. О случившемся сообщили в группе «ВКонтакте», посвящённой событиям в Новосибирске. Предположительно, виноват в этом именно водитель иномарки, который врезался, почему-то не заметив предупреждающих проблесковых маячков и не услышав сирены.

Однако не известно точно, было ли всё это включено на момент аварии в машине ДПС. Видео с места происшествия отсутствует, а без него любые доказательства такого рода не возможны. По мнению пользователей Сети, водитель иномарки мог быть в состоянии алкогольного опьянения или куда-то сильно спешить, потому не смог уступить дорогу. Детали аварии пока расследуются местными правоохранительными органами.