Успеть добежать до воды - как способ выжить: Грецию накрыли лесные пожары

Чрезвычайное положение объявлено в Греции. Сразу в 16 точках вспыхнули лесные пожары. В минувший день температура воздуха добралась до 40 градусов, что, предположительно, и стало причиной их возникновения. Но, в то же время, власти не исключают версию о поджогах.

На текущий момент ситуация катастрофичная. Пожар распространяется очень быстро, люди едва успевают выбраться из своих домов и укрыться в море. Береговая охрана эвакуировала с побережья уже около 700 человек. Спасенные люди рассказывают о том, что огонь буквально «дышал» им в спину.

Известно о 50 погибших, и 150 пострадавших, среди которых есть и дети. Курортный город Мати практически стерт с лица земли. В вилах, к которым спасателям удалось добраться, целые семьи, сгоревшие заживо.

Сейчас пожар практически добрался до Афин. Власти просят помощи у США и стран Евросоюза. Активная помощь оказывается Испанией. На текущий момент, из-за аномальной жары и сильного ветра, всё еще не удается локализовать три наиболее масштабных очага пожара.

Также лесные пожары сейчас распространяются и в некоторых регионах России, в частности в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. К тушению привлечена авиация МЧС.