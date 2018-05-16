В Швейцарии разбился самолет рядом с виллой Рахманинова

Рядом с поместьем Сергея Рахманинова «Сенар» произошла авиакатастрофа. Легкомоторный самолет упал в швейцарском полукантоне Нидвальден. Происшествие произошло в 10 утра по местному времени (11:00 мск).

Как сообщают швейцарские издания, что «в результате авиакатастрофы погибли несколько человек. Полиция до сих пор проводит операцию на месте крушения и пока что не могут сказать, сколько всего погибло человек».

Падение самолета вызвало пожар в лесу, из-за чего власти прибегли к помощи вертолета, чтобы потушить пламя и дать возможность спасателям добраться до места катастрофы.

Имение русского композитора Сергея Рахманинова «Сенар» расположено в уютном местечке Хертенштейн, на берегу Фирвальдштетского озера с видом на гору Пилатус. Название виллы состоит из первых букв имен Сергея и его жены Натальи, а последняя буква «р» символизирует фамилию композитора.