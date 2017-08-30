В Швеции арестован пьяный капитан из России, который посадил на мель сухогруз

Тюремный срок грозит россиянину - капитану грузового судна, которое село на мель у берегов Швеции. Российское консульство уже связалось со шведской полицией и готово оказать необходимую помощь задержанному.

Российский подданный был арестован после того, как в ночь на субботу, 4 августа, морской сухогруз BBC Lagos под его командованием сел на мель вблизи шведского порта Хельсингборг. Кроме капитана на борту судна, зарегистрированного на островах Антигуа и Барбуда, находился экипаж из десяти человек. Корабль должен был доставить 5 тысяч тонн пшеницы из Клайпеды в испанский Лас-Пальмас.

Сообщается, что шведские береговые службы пытались выйти на связь с кораблем перед тем, как он сел на мель. Однако эти попытки остались без ответа.

После задержания в крови у капитана было обнаружено 2,5 промилле алкоголя. Сейчас правоохранительные органы подозревают его в небрежном вождении судна и управлении кораблем в пьяном виде.

По данным СМИ, судебные слушания в отношении арестованного капитана должны начаться не позже 7 июля. Россиянину может грозить реальный тюремный срок.