Арестованный по делу о пожаре в «Зимней вишне» пожарный пытался покончить с собой

Андрей Бурсин, проходящий обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне», пытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице.

Как сообщают СМИ со ссылкой на жену Бурсина, Татьяну, а также на медицинские источники, у начальника службы пожаротушения 1 отряда кемеровской ФПС в СИЗО был нервный срыв, мужчина попытался свести счеты с жизнью. В результате он оказался в больнице. Жена Бурсина рассказала, что ее мужа должны были привезти в больницу для психиатрической экспертизы, но потом адвокат рассказала ей, что мужа доставили туда на лечение.

Татьяна Бурсина также считает, что следствие давит на ее мужа. Кроме того, следователь по-прежнему отказывает ей в свидании с мужем, хотя апеляционный суд, который рассматривал жалобу на арест пожарного, разрешил женщине такое свидание.

Адвокат Бурсина Ольга Куприянова не смогла прояснить журналистам ситуацию с госпитализацией ее подзащитного. Она лишь заявила, что угрозы его жизни нет.

Напомним, Андрей Бурсин был арестован 10 июля, он стал одиннадцатым подозреваемым, проходящим по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По версии следователей, Бурсин допустил халатность, не организовал надлежащую разведку и руководство силами и средствами на месте ЧП.