Члены банды GTA приговорены к пожизненным срокам

Московский облсуд закончил оглашение приговора членам так называемой банды GTA.

Согласно приговору, четверо преступников останутся в тюрьме пожизненно - это Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Шерджон Кодиров и Умар Хасанов. Еще один бандит, Зафарджон Гулямов, проведет на нарах 20 лет.

Напомним, на счету банды GTA – доказанные убийства семнадцати человек, покушения на убийства, разбойные нападения и бандитизм. С 2012 по 2014 год преступники промышляли на дорогах в Подмосковье. С помощью самодельных шипов они останавливали автомобили, убивали их хозяев и забирали их имущество. СМИ сообщали, что, согласно материалам дела, на полученные преступным путем деньги бандиты планировали подготовить вооруженный переворот в Узбекистане. А предполагаемый главарь GTA Ибайдулло Субханов и его брат проходили спецподготовку в лагерях исламского джихада в Пакистане.

Девять членов банды задержали в ноябре 2014 года, при этом главарь GTA был убит. В августе прошлого года погибли еще четверо участников группировки - трое были застрелены на месте при попытке совершить побег из здания суда, четвертый преступник скончался в больнице.