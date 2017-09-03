Землетрясение амплитудой 6 баллов зафиксировано в районе Курильских островов

Сегодня в районе 5 утра по Сахалинскому времени зафиксированы сильные подземные толчки, амплитудой 6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщила американская Геологическая служба.

Сообщение о жертвах и разрушениях в настоящий момент нет. Известно, что толчки зафиксированы примерно в 250 километрах от острова Парамушир, Курильской гряды, южнее Северо-Курильска. Глубина эпицентра - около 16 км.

Одновременно с Парамуширом, подземные толчки около 6 утра почувствовали жители Японии, префектуры Фукусима. Магнитуда землетрясения составляла чуть больше 5 баллов. Не смотря на то, что эпицентр зафиксирован так же в океане, специалисты отмечают, что угрозы цунами в настоящий момент нет.

9 августа зафиксировано землетрясение недалеко от города Новокузнецка, магнитудой около 3 баллов. Отмечается, что жители практически не заметили каких-либо толчков. Специалисты, в свою очередь, прогнозируют возможное повторение движений земной коры в более сильном эквиваленте.