Число пострадавших в результате землетрясения в Китае увеличилось до восьми человек

Минувшей ночью, в 2 часа местного времени, в Китае произошло 5-балльное землетрясение.

Очаг располагался на глубине практически 10 километров, 40 км южнее от города-миллионика Юйси, провинции Юньнань.

В результате происшествия многие здания разрушены, некоторые - частично повреждены. На месте крушений работают спасатели.

К настоящему моменту сообщается, что количество пострадавших людей возросло с пяти до 8. По информации спасательных служб, число жертв могло быть значительно больше, если бы люди вовремя не сориентировались и не выбежали бы из зданий на улицу.

Сейсмологи зафиксировали по меньшей мере около 120 повторных сейсмических толчков различной магнитуды. Магнитуда максимального толчка - 5 баллов по шкале Рихтера.

Примерно в это же время толчки магнитудой до 6 с половиной баллов возникли вдоль берегов Аляски. Очаг располагался в море, на глубине всего 12 км, и на расстоянии около 65 км от суши. На настоящий момент данных о жертвах и разрушениях не поступало.