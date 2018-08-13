Землетрясение и цунами произошли у берегов Индонезии

В минувшую пятницу, 28 сентября недалеко от берегов Индонезии зафиксирована серия землетрясений, магнитудой до 7.5 баллов. В результате образовалось цунами, впоследствие обрушившееся на остров Сулавеси. Известно как минимум об одном погибшем. Пять человек унесло волной в море.

Очаг землетрясения был зафиксирован в море, в восьмидесяти километрах севернее от индонезийского города Палу, на глубине около десяти километров. Власти сообщили об угрозе цунами, но перед самым его приходом предупреждение об угрозе было снято. Жители Палу были застигнуты волной буквально врасплох.

Отметим, что численность жителей Палу составляет около 350000 человек. В настоящее время сообщается об одном погибшем, десяти пострадавших и не менее пяти человек, пропавших без вести - их унесло волной в море. Аэропорт города остановил свою работу на неопределенное время, спасатели приступили к ликвидации последствий стихии.

В это же время землетрясение зафиксировано в Тихом океане, у берегов Камчатки. Очаг залегал на глубине около 20 километров недалеко от мыса Шипунского, в 170 км от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда землетрясения составила около 5 баллов.