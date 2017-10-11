На индонезийском острове Сулавеси заключенные сожгли тюрьму и сбежали

По данным местной прессы, тюремный бунт был связан с отказом администрации учреждения отпустить заключенных искать родных, пострадавших от землетрясения.

Как пишет Jakarta Post, инцидент произошел в пятницу в тюрьме города Палу. После того, как администрация ответила отказом на требование заключенных отпустить их домой, около 340 арестантов отказались повиноваться и устроили поджог. Около сотни бунтарей сумели бежать до того, как прибывшие на место волнений полицейские сумели частично восстановить контроль над ситуацией.

На данный момент часть тюремного здания разрушена в результате пожара. Охрана тюрьмы с трудом удерживает контроль в учреждении. Напомним, остров Сулавеси оказался наиболее пострадавшим во время двух мощных землетрясений, которые произошли за последние сутки. За толчками в 7,2 и 7,4 балла на остров пришли цунами. Кроме того, на островах произошло более 170 более слабых подземных толчков.

Сейчас число пострадавших составляет более 800 человек, однако по данным властей это количество может значительно вырасти. До сих пор не установлена связь с одной из провинций острова, на территории которой был эпицентр землетрясения. А в ней насчитывается около 300 тысяч жителей, судьба которых пока остается неизвестной.