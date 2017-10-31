Индонезийский авиадиспетчер погиб, обеспечив взлет пассажирского лайнера перед землетрясением

Как сообщают СМИ, Антониус Гунаван Агунг не дожил до своего 22-го дня рождения всего месяц.

Молодой человек работал диспетчером в международном аэропорту города Палу, оказавшегося в эпицентре землетрясения. Когда начался первый толчок, который достиг силы в 6,1 балла, коллеги Агунга эвакуировались из башни аэропорта. Но Антониус Гунаван остался, поскольку на взлетной полосе как раз находился самолет компании Batik Air с несколькими сотнями пассажиров на борту.

Лишь обеспечив его взлет, молодой диспетчер решил покинуть рабочее место. К тому времени сила землетрясения достигла уже 7,4 балла, башня стала разрушаться, и парню пришлось выпрыгнуть с высоты 4 этажа.

Позже его доставили в больницу с многочисленными травмами. Врачи оказали ему посильную помощь и планировали отправить в другой, более современный госпиталь. Однако не успели – Агунг скончался.

Напомним, индонезийский остров Сулавеси пережил мощное землетрясение. За сутки остров выдержал два крупных подземных толчка в 7,1 и 7,4 балла, а также более 170 толчков меньшей силы и цунами. На данный момент сообщается о более чем 1200 пострадавших.