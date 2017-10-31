Урал «вздрогнул» второй раз за сутки

Эпицентр второго землетрясения находился всего в 22 километрах от города Катав-Ивановска, который больше всех пострадал от ночного толчка.

Как сообщили сейсмологи, новый подземный толчок был зарегистрирован в 12:27 (10:27 мск). Его мощность оценивают в 4,6 балла, а центр находился в 10 километрах под землей. Землетрясение не вызвало разрушений и жертв среди людей, говорят в руководстве Челябинской области. Кроме того, специалисты считают, что эти сейсмические инциденты имеют природный, а не техногенный характер.

Тем не менее, после первого толчка магнитудой 5,5 балла в Катав-Ивановском районе объявили режим ЧС. Хотя потсрадавших от толчка не было, в городе значительно пострадала социальная инфраструктура. Сообщается, что повреждения получили не менее 12 зданий, в том числе детсады и школы. В основном речь идет о трещинах на стенах строений.

В Катав-Ивановске собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая должна будет осмотреть и оценить безопасность всех пострадавших объектов.