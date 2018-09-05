Курортную Анталью «тряхнуло»

Землетрясение, сила которого составила 5,2 балла, в популярной у туристов южной провинции Турции дало о себе знать во всех частях региона Анталья, а также в Испарте, рассказали в турецком управлении по ликвидации ЧС.

По данным сейсмологов, подземный толчок произошел в среду около 9:20 мск. Его эпицентр находился в море примерно в 90 километрах южнее города Антальи на глубине около 40 километров. Это уже второе подземное «волнение» на юге Турции: накануне в той же провинции зарегистрировали землетрясение силой 4,8 балла.

Как сообщили в Ростуризме, к ним не поступало данных о том, что кто-то из находящихся на курорте россиян пострадал. Турецкие службы также заявляют, что землетрясение не привело к значительным разрушениям и не повлекло жертв среди людей.

Напомним, землетрясение в 5,2 балла произошло сегодня и на островах Курильской гряды. Сейсмологи сообщили, что его эпицентр был расположен в 10 километрах под землей на острове Итуруп. Жертв и разрушений на Курилах также нет.