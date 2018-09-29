На индонезийском Сулавеси проснулся вулкан

Расположенный на северо-востоке вулкан Сопутан выбросил 6-метровый столб пепла, напугав людей и заставив усилить меры авиационной безопасности.

Еще не оправившийся от стихийных катаклизмов остров Сулавеси оказался на грани новой природной катастрофы. На этот раз над островом поднялся пепловый столб, который выбросил один из вулканов. Как сообщают мировые СМИ, местные власти пока воздерживаются от эвакуации населения. Однако жителям окрестностей горы Сопутан посоветовали не приближаться к опасной зоне и объявили в соседних районах повышенный уровень опасности. Также предупреждение о вулканическом пепле получили летчики воздушных судов, прилетающих на остров.

Напомним, 28 сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение, за которым последовали цунами и серия из более чем 170 новых толчков. В результате свыше 1200 человек погибли, а количество раненых и пропавших без вести исчисляется сотнями.