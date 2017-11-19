Журналистку из Великобритании избили за медлительность

Неизвестный напал на 29-летнюю журналистку ABC-News при выходе из поезда, в Великобритании.

Неизвестный толкнул девушку в спину, когда она замешкалась при выходе из битком набитого вагона поезда. Затем несколько раз пытался ударить ее и отобрать сотовый телефон. Об этом сообщила сама пострадавшая, 29-летняя Джулия Макфарлейн, в своем твиттере. Через некоторое время запись, по неясным причинам, была удалена.

По ее словам, из всех пассажиров переполненного поезда ей смог помочь только один молодой человек, Тисдэйл, который догнал нападавшего и передал его в руки полиции. Никто другой ничего не сделал, хотя все видели нападение.

Известно, что девушка после случившегося не нуждалась в госпитализации, отделалась только испугом и несколькими синяками.

9 августа инцидент с российскими журналистами произошел на футбольном матче в Греции. Результатом провокации россиян стало нападение на них фанатов греческой команды. Служба безопасности не смогла противостоять нападавшим, в результате потасовки был сломан телефон одного из россиян. По словам журналистов, никакой провокации с их стороны не было, а служба, которая должна была обеспечить им безопасность, в итоге задержала только россиян и отправила их на процедуру идентификации.