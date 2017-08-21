В Испании после концерта более 260 зрителей оказались в больницах

Трагедией закончился фестивальный концерт в испанской провинции Галисия. Прямо во время мероприятия под зрителями обрушилась деревянная платформа.

Как сообщают испанские СМИ, чрезвычайное происшествие случилось в городе Виго. Накануне вечером там в рамках музыкального фестиваля O MARISQUIÑO проходил концерт на набережной, послушать который собрались несколько тысяч человек. Деревянная платформа не выдержала такого наплыва людей и проломилась под зрителями. Как сообщили местные издания, многие меломаны упали в море.

Всего во время инцидента различные травмы и повреждения получили 266 человек. Их доставили в больницы для оказания помощи. Чуть позже стало известно, что пятеро пострадавших получили серьезные травмы.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, им помогают сотрудники местной полиции.

Напомним, во время июльского концерта Бейонсе в Варшаве поп-дива оказалась фактически заблокированной на одной из подвижных элементов сценической конструкции. В результате покидать сцену певице пришлось при помощи пожарной лестницы.