В США фанаты Backstreet Boys попали в больницу из-за обрушения концертной конструкции

14 человек были доставлены в больницу с так и не начавшегося концерта группы Backstreet Boys в американском городе Таккервиль в Оклахоме. На них упала специально построенная входная арка.

Казино WinStar World Casino and Resort, в котором было запланировано выступление поп-идолов, рассказало на своей страничке в соцсетях о причинах инцидента. Во всем виновата непогода, внезапно обрушившаяся на город, заявили организаторы. Сильный ливень и ветер, скорость которого превышала 100 км/ч, буквально сорвали специально возведенную для концерта конструкцию. В результате она упала на проходящих под аркой зрителей. Мероприятие пришлось отменить.

Организаторы также рассказали, что 14 человек получили первую помощь на месте ЧП, а потом были отправлены в больницу. Двое пострадавших в тот же вечер были выписаны и отправились домой. Казино также заявило, что концерт будет перенесен и извинилось перед зрителями.

В свою очередь, участники Backstreet Boys также извинились перед фанатами за срыв концерта и подчеркнули, что безопасность зрителей для них - прежде всего.