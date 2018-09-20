Жилой дом обрушился на востоке Китая

По меньшей мере 14 человек получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая в субботу, 16 февраля.

Еще несколько человек в настоящее время могут находиться под завалами. Об этом сообщает информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, затем их доставили в ближайшую больницу. Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как крайне тяжелое.

Как уточняют правоохранители, ЧП произошло около 5:50 по местному времени (00:50 по времени Москвы). Сейчас на месте происшествия продолжают работать порядка 100 спасателей.