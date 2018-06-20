В Башкирии взрыв газа разрушил жилой дом и унес жизни двух человек

Более сотни спасателей продолжают разбирать обломки двух жилых квартир, которые обрушились в результате хлопка газа, проверяя, не остались ли под завалами люди. Пострадавших доставили в районную больницу.

ЧП произошло около 7:00 в селе Улукулево. Газ взорвался в одноэтажном доме, состоящем из 4 квартир. Две из них обрушились. Пожара на месте происшествия, по счастью, не возникло. Тем не менее, двое жильцов дома, мужчина 87-ми лет и 74-летняя женщина, погибли на мете. Еще двух пожилых людей доставили в отделение хирургии местной больницы. Врачи говорят, что их состояние не ухудшается, оно оценено как среднетяжелое.

Что касается остальных людей, проживавших в этом доме, для них организовали пункт временного размещения. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и кинологи, а также следственно-оперативная группа и криминалисты. Следком республики уже возбудил уголовное дело по факту выполнения работ либо предоставления услуг без соблюдения мер безопасности, которые повлекли смерть двух человек.