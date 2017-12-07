Концерт U2 в Берлине сорван – Боно потерял голос

Группа официально извинилась перед фанатами за отмену концерта. Дальнейшая судьба концертного тура группы неизвестна.

1 сентября U2 выступали в берлинском Mercedes-Benz Arena. Ирландцы начали концерт на подъеме, однако после исполнения буквально нескольких песен всемирно известный вокалист Боно потерял голос. Остановив выступление, фронтмен сначала предложил зрителям подождать, пока он не разберется в ситуации. Однако после получасового ожидания концерт все же отменили, и зрители вынуждены были покинуть зал.

Позже на своей страничке U2 еще раз извинились перед фанатами и рассказали, что Боно обратился за помощью к врачам. Однако пока причина отказа его голоса так и не известна. Поклонники в связи с этим обсуждают шуточную реплику Боно во время неудавшегося концерта. Не сумев совладать с голосом, фронтмен заверил почитателей, что не курил. «Но здесь все как гигантская сигара», - пошутил он, имея в виду слишком мощные дым-машины.

U2 выступает в европейских странах с программой Experience+Innocence. После столицы Германии концерты группы должны были состояться в Кельне и Париже.