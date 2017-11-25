Взрыв случайно найденной гранаты в Иркутской области привел к смерти двух рабочих

На одной из производственных баз в Усть-Илимском районе Иркутской области взорвалась граната, найденная двумя рабочими при кошении травы на территории. Двое мужчин погибли.

По предварительной версии следствия, двое мужчин, которым было 46 и 53 года, соответственно, косили траву на территории фермерского хозяйства. В ходе работ они нашли гранату, подняли ее и принесли в один из цехов предприятия.

Далее сторож услышал громких хлопок, а из цеха начал идти сильный дым. Он поспешил в здание, где нашел тела, пораженные осколками от гранаты. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть рабочих. В настоящее время следователи устанавливают подробности случившегося, в частности, каким образом на месте оказалась заряженная граната.

Отметим, что взрыв случился 14 августа на территории фермы, на расстоянии около 4 км от поселка Седаново.

Подобная ситуация случилась в этот же день в Харьковской области Украины. Мужчина нашел в лесу металлический предмет и, с целью его дальнейшего использования, забрал с собой. Во время попыток работы с ним случился взрыв. Мужчина с многочисленными осколочными поражениями госпитализирован, известно, что ему пришлось ампутировать пальцы. Фрагменты осколков направлены на исследования.