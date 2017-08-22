В Анкаре обстреляли посольство США

Американское посольство оказалось этим утром под огнем в турецкой Анкаре. Неизвестные расстреляли дипмиссию из окон проезжающего автомобиля.

По информации турецких СМИ, в результате инцидента люди не пострадали. Одна из пуль угодила в помещение охраны у ворот посольства, разбив в нем окно. Нападавшие приехали к зданию миссии около 5:00 мск на белом авто, номера которого невозможно было прочитать. Они выпустили в сторону посольства не менее пяти пуль и скрылись.

Сейчас турецкая полиция пытается установить личности и задержать злоумышленников. В городе и окрестностях введен спецплан «Перехват».

Расстрел американского посольства произошел на фоне резкого обострения дипломатических и экономических отношений между Турцией и США. Толчком к эскалации стал арест в Турции проповедника Эндрю Брансона, которого в Анкаре считают пособником террористов. Вашингтон даже ввел персональные санкции в отношении глав турецкого Минюста и МВД страны в связи с этим арестом. Кроме того, Америка резко подняла пошлины на турецкий алюминий и сталь, обвалив лиру до ее исторического минимума.

В ответ Турция также ввела санкции в отношении целого ряда товаров из США, а ее лидер призвал бойкотировать еще и электронику, созданную в американских фирмах. Кроме того, Турция начала поиск новых экономических партнеров – страна уже заявила о своем желании присоединиться к БРИКС. Реджеп Эрдоган также объявил о намерении отказаться от расчетов в долларах в торговле с некоторыми странами, в частности, Россией и Китаем.