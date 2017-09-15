Ростовские подростки в прямом эфире издевались над котом

Группа девочек натянула бездомному животному на голову пакет и потешалась над ним.

На днях в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что группа девочек-подростков из Ростова-на-Дону издевались над бездомным котом. Дети нашли животное во дворе ЖК «Звёздный» по улице Творческая, 7. Подростки надели на голову кота пакет и весело позировали с ним на фото и видео. Все свои действия они транслировали в прямом эфире на своих страницах в социальных сетях. Жители Ростова были в шоке от увиденного и требуют от девочек ответить по всей строгости закона. Комментаторы предложили привлечь подростков к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.

Благодаря резонансу в социальных сетях удалось найти эту группу подростков. Девочки признаются, что не надевали коту на голову пакет, и даже предоставили видео, что с животным всё в порядке. На записи девочки показали несколько упаковок от еды и заявили, что кормят питомца каждый день. Они утверждают, что кот сам туда полез в пакет за остатками еды и запутался в полиэтилене, а девочки пришли к нему на помощь, однако пользователи не верят словам подростков. «Вы так спешите спасти бедного кота, что снимаете его страдания минут десять», - написал один из пользователей.