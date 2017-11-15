По дорогам Ростова ездит автомобиль-газон

На страницах городских сообществ Ростова-на-Дону в социальных сетях обнародовали фотографию забавного автомобиля, полностью покрытого сверху зеленым «газоном». Машина любителя свежей травы стала новым интересным явлением в городе во время чемпионата мира по футболу в России.

Несмотря на то, что ростовских жителей не удивишь какими-либо диковинками, вроде Роналду, президента Швейцарии и броневика. Однако покрытая газоном машина все-таки вызвала удивление горожан.

Ростовчане не смогли не обсудить странное транспортное средство. В социальной сети появилось множество предположений, с какой же целью автолюбитель нацепил на свою машину зеленый газон. Несколько пользователей высказали предположение, что таким образом автомобилист решил скрыть облезшую краску, а другие отмечают, что водитель решил привлечь внимание. Жители Ростова иронично заметили, что это отличная маскировка, так как в случае парковки автомобиля недалеко от газона, он просто сольется с травой и избежит наказания.