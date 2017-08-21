Жертвы пожара остались без компенсации из-за Чемпионата мира

Во время Чемпионата мира власти Ростова-на-Дону пообещали жителям сгоревшей многоэтажки возместить весь ущерб, однако по прошествии футбольного праздника денег выделено не было.

Во время Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону случился страшный пожар. Огонь охватил несколько квартир в одном из домов в историческом центре города. Жертвам пожара была обещана хорошая компенсация и ремонт дома за бюджетные средства. Шумиху было решено не поднимать, чтобы не портить впечатления от футбольного праздника, однако жильцы дома так и остались без денег вплоть до сегодняшнего дня.

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» хозяева квартир пожаловались на ремонтную бригаду, присланную местным ЖЭК. По их словам, рабочие были крайне непрофессиональными и белили стены поверх сажи, а весь прогресс сводится к нулю из-за огромной дыры в крыше. Жильцы также заявляют, что рабочие взломали их кладовые и вынесли все ценные вещи. Обращения в полицию и администрацию города не увенчались успехом. Жильцы дома просят наладить поставки электроэнергии, чтобы сделать ремонт своими силами, но власти не желают идти на контакт.