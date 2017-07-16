Трехлетний мальчик выпал из окна в Приморском крае

Сегодня, 21 августа, в Шкотовском районе Приморского края трехлетний ребенок упал из окна жилого дома.

Известно, что падение произошло со второго этажа. Мальчик с помощью дивана забрался на подоконник, уперся на сетку, натянутую на окне, перевесился дальше и выпал на улицу. Отмечается, что в это время с ним в комнате находились две сестры, которые не следили за ним. Мать в это время была в другой комнате, а отец дома отсутствовал.

Почти сразу мальчика госпитализировали в одну из больниц города Артема, в отделение травматологии. Врачи обнаружили у него закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и другие телесные повреждения, но ребенок остался живым.

В настоящее время полицией уточняются все подробности происшествия, проводятся проверки. Мать мальчика может быть привлечена к административной ответственности за халатное отношение к воспитанию.

Только за это лето в Приморье зафиксировано несколько подобных случаев, когда маленькие дети выпадают из окон из-за того, что за ним не следят должным образом.

В Красноярском крае, 20 августа, в результате взрыва баллона с газом, в машине погиб 4-летний мальчик. Помимо него в автомобиле находились его отец и сестра. Все они после взрыва были доставлены в больницу, однако, спасти жизнь мальчика не удалось.