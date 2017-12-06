В Якутске женщина выбросила мальчика с балкона

В Якутске женщина 50-ти лет выбросила мальчика с балкона второго этажа. Ребенок остался жив.

В сентябре 2017 года женщина принимала у себя в гостях подругу с ее 5-летним сыном. Якутянки весь вечер распивали спиртные напитки. Мальчик был предоставлен сам себе. Когда он устал, то начал капризничать и проситься домой.

Хозяйке, принимавшей гостей, это не понравилось. Она взяла мальчика и направилась на балкон. Там женщина выбросила ребенка с балкона. Удар о землю смягчили кусты. Благодаря им 5-летний житель Якутска остался жив, отделавшись лишь ссадинами и небольшими ушибами.

Преступница была задержана. Однако вину не признала. По ее словам, она просто играла с мальчиком. Тот при неудачном движении выскользнул из ее рук и упал за окно.

Следователям удалось собрать все доказательства, опровергающие слова подозреваемой. Дело находится на финишной прямой и скоро будет передано в суд.

Мать ребенка будет привлечена к административной ответственности.

К слову, высота, с которой упал мальчик составила 6, 5 метров.