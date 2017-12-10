В Кирове школьник едва не разбился, упав с балкона 6 этажа

В Кирове школьник едва не упал с балкона 6 этажа многоэтажке. Парнишка успел ухватиться за кирпичный карниз и висел на нем около получаса до того момента, пока спасатели не сняли его с помощью автолестницы.

По словам очевидцев происшествия, которые цитируют местные СМИ, парнишка сидел на балконе, свесившись на улицу. Когда на балконе появилась мать ребенка, он резко отпрянул и полетел вниз. В последний момент он успел схватиться за кирпичи, а мать подхватила его сверху. Очевидцы утверждают, что женщина пыталась втащить сына обратно, но он не давался.

Свидетели происшествия вызвали полицию и спасателей. До их приезда мать держала мальчишку сверху, а соседи этажом ниже поддерживали его ноги. Внизу работники магазина, расположенного в доме, и соседи раскладывали мягкие вещи и растягивали одеяла на случай, если ребенок все же не удержится на высоте.

Примерно через десять минут на место ЧП прибыли спасатели с автолестницей и другие экстренные службы. Мальчишку благополучно сняли со стены.

Сейчас СК по Кировской области проводит доследственную проверку, намереваясь выяснить причины и обстоятельства происшедшего. В частности, будет проверена информация журналистов о том, что семья ребенка неблагополучная, а мать била и издевалась над сыном ранее.