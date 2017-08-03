В Забайкалье во время нападения на военный эшелон убит криминальный «смотрящий»

В Восточном военном округе говорят, что солдат караула, стрелявший в штатских, действовал строго в рамках устава.

Инцидент произошел на станции Петровский Завод, которая находится в городе Петровск-Забайкальский. Как рассказал СМИ глава городской администрации Александр Таранов, несколько солдат из стоявшего на станции эшелона зашли скупиться в привокзальное кафе. В это время там отмечала день рождения компания местных жителей. Причем известно, что именинником был местный «смотрящий» по кличке «Жданчик», а его гости также связаны с криминалом.

Между солдатами и участниками застолья вышел конфликт. Местные бросились с ножами на военных, а когда те поспешили к поезду, кинулись следом. Между тем, у эшелона был выставлен караульный пост. Когда бегущие штатские нарушили его границы, караульный солдат попытался остановить их предупредительными выстрелами, а затем открыл огонь на поражение.

В результате «смотрящий» был застрелен на месте, еще один штатский был ранен. СМИ также сообщают, что двое солдат получили ножевые ранения. Однако ни одна из сторон инцидента за помощью к медикам не обращалась - об этом рассказали в минздраве Забайкалья.

Источники в Минобороны рассказали журналистам, что военный эшелон, солдаты которого оказались втянуты в конфликт, следовал в Забайкалье для участия в учениях «Восток - 2018», которые состоятся в сентябре.