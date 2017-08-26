В центре Санкт-Петербурга банда несовершеннолетних хулиганов напала на горожан

Вечером 24 августа в полицию города поступило около двух десятков заявлений от пострадавших. Стражи порядка устанавливают личности участников уличного беспредела.

Как стало известно сегодня, 24 августа группа буйных несовершеннолетних численностью 15-20 человек устроила побоище в Таврическом парке Северной столицы. Они оскорбляли и били отдыхавших там людей, крушили все, что попадалось под руку, разбрасывали и забирали личные вещи. По словам очевидцев, их действия были настолько неадекватными, что окружающие посчитали подростков пьяными либо находящимися под действием наркотиков. При этом нападавшие терроризировали всех без разбору, не обходя ни детей, ни стариков. Местные СМИ сообщают, что больше всех от рук хулиганов пострадали двое мужчин – один в парке, другой – на соседней Кирочной улице. Потерпевший из парка оказался школьным учителем, его избили якобы из-за того, что он не ответил на вопрос «чё сидим?». В результате его доставили в больницу с двойным переломом челюсти. А на улице хулиганы избили и сломали нос прохожему, обозвав его «скином» за татуировку.

Вечером того же дня в полицию поступило не менее 16 заявлений от пострадавших от нападений подростков людей. Личности части нападавших уже удалось установить по фотографиям. Как пишут СМИ, члены группировки причисляют себя к субкультуре АУЕ (арестантский уклад един). Двое главарей группировки уже имеют судимости, остальные состоят на учете. Это не первое их нападение. Подростки продолжают терроризировать город, поскольку уверены в своей безнаказанности - большинство из них еще не достигли несовершеннолетия.

Двух участников хулиганского налета задержали по горячим следам, однако полиции пришлось их отпустить – им нет 18 лет. Сейчас устанавливают личности других нападавших. Кроме того, региональный следственный комитет заявил, что рассматривает вопрос о принятии расследований в отношении несовершеннолетних хулиганов к своему производству.